РИАМО - 29 июл. Сотрудники столичной полиции задержали в Московской области мужчину, подозреваемого в нападении на полицейского на улице 1-я Брестская в Москве, сообщается на сайте МВД РФ.

Около 15 часов 27 июля на 1-й Брестской улице, 33, произошло нападение на сотрудника столичной полиции. Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудник полиции с телесными повреждениями направлен для оказания помощи в медицинское учреждение.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий столичными полицейскими на территории Московской области задержан гражданин, подозреваемый в причинении телесных повреждений сотруднику полиции около дома 33 по улице 1-я Брестская», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в настоящее время задержанный доставляется для проведения следственных действий.