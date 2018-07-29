РИАМО – 29 июл. Количество пострадавших в дорожной аварии на 190 километре автодороги А-107 в подмосковном Домодедове увеличилось до 24 человек, которые находятся в состоянии средней тяжести, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Авария произошла на трассе А-107, около населенного пункта Белые Столбы, не доезжая 1 километра до поворота на Каширское шоссе. Водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. Он следовал по маршруту Москва – Ижевск, в салоне находились 28 человек, в том числе четверо детей, все жители города Ижевска.

«По данным ТЦМК все пострадавшие имеют травмы средней тяжести, пострадавших с тяжелой степенью тяжести нет. В результате ДТП погибших нет, за медицинской помощью обратились 24 человека (их них трое детей)», - говорится в сообщении.

Движение на автодороге было затруднено, но имелись объездные пути. На месте происшествия возгорания и розлива топлива не было.

«После осмотра госпитализированы 14 человек, в том числе один ребенок: 11 человек в Домодедовскую ЦРБ (в том числе один ребенок); два человека в ЦВГ №3 города Красногорск; один человек в ЦРБ города Подольск. Десять человек (из них двое детей) обслужены медицинскими работниками амбулаторно», - отмечается в сообщении.

Также в пункт временного размещения (ПВР) городского округа Домодедово в деревню Кутузово были доставлены 14 пассажиров автобуса из них трое детей.

Автобус был поставлен на колеса и отбуксирован на штрафстоянку в деревню Сонино городского округа Домодедово.

29 июля в 13:00 с автобазы министерства культуры Удмуртской республики в городе Ижевск в пункт временного размещения, где находятся 14 пострадавших, будут отправлены два микроавтобуса Mercedes Sprinter за вещами артистов и пассажиров, которые могут быть выписаны к этому времени из лечебных учреждений.

«29 июля в 13:00 планируется убытие микроавтобусом Домодедовского ПАТП пассажиров из ПВР на Казанский вокзал города Москвы, для дальнейшего убытия в 17:38 на поезде №026Г Москва - Ижевск. 31 июля в 17:38 этим же поездом запланировано убытие пострадавших пассажиров, кого, возможно, выпишут к этому времени из лечебных учреждений», - заключается в сообщении.