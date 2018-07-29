РИАМО – 29 июл. За минувшую ночь в Москве и в Подмосковье в результате сильных дождей выпало почти 50% от месячной нормы осадков, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За сутки местами выпало до 47% месячной нормы. В Москве на ВДНХ в осадкомеры вечером за 1-2 часа попало 9 миллиметров небесной влаги. В окрестностях Москвы местами пролилось до 16-25 миллиметров», - сказал Тишковец.

Он уточнил, что больше всего выпало в Павловском Посаде - 43 миллиметра осадков.

По его словам, месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.