РИАМО – 29 июл. На территории Московской области за прошедшие сутки произошло 12 возгораний, к их тушению привлекалось более 100 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 12. Спасено шесть человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 105 человек, 35 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 28 раз, при этом был спасен 51 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

«29 июля на территории Московской области прогнозируется преобладание II класса по-жарной опасности, I класс на территории городского округа Истра, Можайск, Дмитровского городского округа, а также на территории Сергиево-Посадского муниципального района», - заключается в сообщении.