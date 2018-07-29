РИАМО – 29 июл. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 25-27, по области - 23-28 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть восточного направления 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба.

Специалисты добавляют, что в Москве и области погода станет более комфортной: жара немного ослабеет, содержание кислорода в воздухе увеличится. Людям, плохо переносящим жару, станет легче. Но из-за повышенного фона атмосферного давления недомогание могут почувствовать люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов.

«В группе риска, как гипертоники, так и гипотоники, а также страдающие ишемической болезнью сердца. У метеозависимых людей могут проявиться такие симптомы, как недомогание, головные боли, боли в области сердца, нарушение сердечного ритма. В случае ухудшения самочувствия рекомендуется принимать назначенные врачом медикаментозные препараты», - отмечают синоптики.