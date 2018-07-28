РИАМО - 28 июл. Свыше 36 тысяч зрителей посмотрели матч первого тура Российской премьер-лиги на столичном стадионе «Открытие Арена» в субботу, где сыграли клубы «Спартак» и «Оренбург», в прошедшем сезоне на каждой игре РПЛ было в среднем 14 тысяч зрителей, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

В субботу в первом туре РПЛ московский «Спартак» обыграл ФК «Оренбург» со счетом 1:0.

«Прошедший чемпионат мира-2018 увеличил интерес зрителей к футболу. 36672 зрителя было на матче первого тура РПЛ на стадионе «Открытие Арена», вмещающем 45 тысяч зрителей», — говорится в сообщении.

В сезоне-2017/18 на каждом матче РПЛ было в среднем по 14 тысяч зрителей, а все матчи посетили более 3,4 миллиона человек.

Как добавляется в сообщении, в Москве матчи прошедшего чемпионата мира-2018 на стадионе «Открытие Арена» («Спартак» во время ЧМ-2018) увидела 221 тысяча зрителей, в среднем более 44 тысяч зрителей за матч.