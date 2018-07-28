РИАМО - 28 июл. Двустороннее движение ввели на на пересечении 1-й Миусской улицы с Лесной улицей и на участке 2-го Лесного переулка в Тверском районе столицы, также на участке 2-й Миусской улицы организована пешеходная зона, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Сегодня, 28 июля 2018 года после программы комплексного благоустройства в Тверском районе Москвы введено двустороннее движение: на пересечении 1-й Миусской улицы с Лесной улицей, на участке 2-го Лесного переулка (от 4-го Лесного переулка до Лесной улицы)», — говорится в сообщении.

Кроме того, на участке 2-й Миусской улицы организована пешеходная зона. Изменение схемы движения значительно улучшит связность района, а также сделает прогулки горожан более комфортными.

ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.