РИАМО – 28 июл. Один из участников драки с полицейскими в Павловском Посаде Евгений Толстов умер, врачи сделали все возможное, чтобы сохранить молодому человеку жизнь, сообщает РЕН ТВ.

В ночь с 20 на 21 июля 2018 года в одном из ресторанов Павловского Посада между посетителями произошла потасовка, переросшая в драку. Конфликт произошел между сотрудниками ГИБДД и группой гражданских. Толстов из-за полученных в драке тяжелых травм впал в кому.

«Ошеломленные известием о смерти тяжело избитого в драке с полицейскими парне интернет-пользователи пишут скорбные комментарии в социальных сетях. Разными словами люди пишут об одном и том же — о тяжелейшей утрате, которую понесли родные и близкие совсем молодого человека. Евгений Толстов умер после драки с полицейскими в Павловском Посаде», — говорится в сообщении.

Врачи сделали все возможное, до последнего пытаясь сохранить Толстову жизнь. Семья потратила три миллиона рублей для проведения сложнейшей операции.

В МВД по данному факту приступили к проведению служебной проверки. В том случае, если вина сотрудников будет доказана, они будут уволены из правоохранительных органов и понесут наказание.

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело.