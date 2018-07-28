РИАМО – 28 июл. На Манежной площади в столице прошел концерт «Россия в моем сердце», посвященный спортивным успехам отечественных спортсменов в 2018 году, на нем собралось порядка 20 тысяч зрителей, сообщает в субботу ТАСС.

«В числе участников праздничного мероприятия победители и призеры зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, члены сборных команд по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, фристайлу, конькобежному и лыжному спорту, а также игроки сборной России по футболу, сумевшие дойти до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира», — говорится в сообщении.

Сцена на Манежной площади была выполнена в дизайне футбольного поля, на ней установили трибуны для гостей в цветах российского триколора.

Как отмечается в сообщении, на концерт пришло около 20 тысяч зрителей.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова орденом Александра Невского, также государственных наград на торжественной церемонии в Кремле были удостоены игроки российской команды и члены тренерского состава.