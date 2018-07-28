РИАМО - 28 июл. Несмотря на сильный дождь, столичный метрополитен работает в штатном режиме, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы московской подземки.

«Движение по всем линиям московского метрополитена осуществляется в штатном режиме. Непогода, как и всегда, не сказалась на нашей работе», - сказал собеседник агентства.

Ранее жителей и гостей Москвы предупредили о том, что гроза, ливень и шквалистый ветер до 20 метров в секунду сохранятся в столице до конца субботы.