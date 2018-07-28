РИАМО - 28 июл. В Москве на Пресненской набережной женщине нанесли ножевое ранение, причина и обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На службу «02» поступило сообщение о ножевом ранении, причиненном женщине на Пресненской набережной, дом 2», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции, а также медики осматривают женщину. Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Кроме того, источник РИАМО в правоохранительных органах отметил, что женщине ножевое ранение нанес сын, после чего она самостоятельно обратилась за помощью к сотрудникам отеля на территории комплекса «Москва-Сити».