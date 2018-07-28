РИАМО - 28 июл. Жителей и гостей Москвы предупредили о том, что гроза, ливень и шквалистый ветер сохранятся в столице до конца субботы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по городу.

Предыдущее экстренное предупреждение о непогоде действовало до 20:00 субботы.

«Внимание! Росгидромет прогнозирует в период с 20:00 часов до конца суток 28 июля местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП – во время непогоды автомобилистов призвали прекратить движение и припарковаться. Водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Во время грозы также нельзя находиться у водоемов, рыбачить.

Жителям и гостям столицы также порекомендовали переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.