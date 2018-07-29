РИАМО – 29 июл. В подмосковных Бронницах на озере Бельском в воскресенье пройдет чемпионат России по триатлону в дисциплине «длинная дистанция», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кроме того, в этот день пройдут любительские старты по триатлону - 6 этап кубка TITANSWIM. Атлетов будет ожидать напряженная борьба в коротком суперспринте, одиночной и эстафетной гонке на 113 километров.

«В соревнованиях чемпионата России примут участие спортсмены сборных команд из разных регионов. «Длинная дистанция» 113 километров включит в себя: 1,9 километра плавания, 90 километров велогонки и полумарафонский забег на 21,1 километра», - говорится в сообщении.

К любительским гонкам допускаются лица старше 16 лет.

Победители и призеры соревнований получат медали и ценные подарки, преодолевшие дистанцию от начала и до конца увезут с собой памятную символику финиша.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что Бронницы стали традиционным местом соревнований по триатлону.

«Здесь отлично развита инфраструктура и учтены все нюансы для проведения мероприятий такого уровня. В этом году организаторы стартов позаботились и о самых маленьких участниках в возрасте от 6 до 15 лет. Для них предусмотрена мини-гонка. Она включит в себя 200 метров плавания, 4 километра велоэтапа и бег - 1 километр», - сказал министр.