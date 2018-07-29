РИАМО - 29 июл. Московский дом национальностей организует 17 познавательных прогулок с воскресенья по 29 сентября, записаться на них можно уже сейчас, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участников ждут три автобусных маршрута, 10 пешеходных прогулок и четыре экскурсии-квеста. Гиды проведут горожан по историческим районам столицы, которые заселяли представители разных народов, и расскажут, какой вклад они внесли в развитие Москвы», - говорится в сообщении.

Кроме того, экскурсанты увидят знаменитые и необычные здания, узнают историю их создания, а также познакомятся с тайнами и легендами улиц и районов города.

«В этом году Московский дом национальностей отмечает 20-летний юбилей. В честь этого события мы организуем серию бесплатных экскурсий. В мае и июне мы провели 20 бесплатных познавательных прогулок и впервые ввели в программу автобусные экскурсии. Они пользовались огромной популярностью у горожан. Сейчас мы запускаем второй цикл бесплатных прогулок, на которые приглашаем как взрослых, так и детей старше восьми лет», — сказал представитель пресс-службы Московского дома национальностей.

Найти полное расписание экскурсионной программы можно на сайте Московского дома национальностей. Там же можно зарегистрироваться на пешеходные прогулки и квесты. Записаться на автобусные экскурсии можно только по телефонам: + 7 (495) 625-47-56, +7 (495) 625-81-29. Участнику необходимо указать название экскурсии, дату ее проведения, свои фамилию, имя и отчество, а также оставить контактный телефон. Автобусные экскурсии будут длиться четыре часа, продолжительность пешеходных и квестовых прогулок — два часа.