РИАМО - 28 июл. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» вечером в субботу отменили и задержали почти 40 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали семь рейсов, три отменили. В «Домодедове» шесть задержаны, один отменен. В «Шереметьеве» задержали 19 рейсов. Данных по отменам и задержкам в аэропорту «Жуковский» не представлено.

Ранее жителей Московского региона предупредили о сильном дожде, грозе, граде и усилении ветра до 20 метров в секунду во второй половине дня в субботу.