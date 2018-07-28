РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В поселке Железнодорожный на улице Большой Серпуховской в Подольске в субботу сотрудники ГИБДД перекрыли движения для восстановления электроснабжения после урагана, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В поселке Железнодорожный на круге у гипермаркета »Глобус на улице Большой Серпуховской в сторону Подольска сотрудники ГИБДД перекрыли движение после урагана. Рабочие Горэлектросети с помощью спецмашины устраняют обрыв проводов», – сказал свидетель.

По словам мужчины, водители объезжают данный участок через 8-й батальон.