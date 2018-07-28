РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В микрорайоне Подольска в субботу из-за неисправного щитка загорелась квартира, пожарные оперативно потушили возгорание, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Двадцать восьмого июля в 16:58 на пульт ЦППС ПСЧ-7 пожарной охраны города поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, горокруг Подольск, улица Чистова, дом 3, квартира 7. Там из-за неисправного электрощитка началось возгорание в квартире. Пожар оперативно потушили, погибших и пострадавших нет», – сказал сотрудник.

На месте возгорания работали шесть единиц техники и 20 человек личного состава.