РИАМО - 28 июл. В субботу спасатели вытащили в Москвы-реки женщину, горожанам напомнили о соблюдении мер безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В 17:22 спасателями поисково-спасательной станции «Центральная» с поверхности воды реки Москвы была спасена женщина. Спасенная доставлена берег», — говорится в сообщении.

Жителям столицы напомнили о том, что купаться в необорудованных местах категорически запрещено, нельзя заходить в воду даже в состоянии легкого опьянения, кроме того, важно соблюдать меры предосторожности.

В субботу спасатели поисково-спасательной станции «Кировская» при патрулировании также достали мужчину с поверхности Москвы-реки.