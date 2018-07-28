РИАМО -28 июл. Прокуратура Удмуртии начала проверку соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок после ДТП с автобусом из Ижевска в подмосковном Домодедове, ведомство, в частности, выяснит, кому принадлежит автобус, сообщает в субботу ТАСС.

Авария произошла на трассе А-107, около населенного пункта Белые Столбы, не доезжая 1 километра до поворота на Каширское шоссе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. Он следовал по маршруту Москва – Ижевск, в салоне находились 27 человек, в том числе двое детей.

«Прокуратура Удмуртской Республики начала проверку по факту соблюдения перевозчиком законодательства о безопасности перевозок пассажиров на междугородних маршрутах», — говорится в сообщении.

Прокуратура выясняет, кому принадлежит автобус.

В результате ДТП пострадали 20 человек, среди которых один ребенок. 13 человек находятся в Домодедовской больнице, еще семь человек будут эвакуированы в травмцентр Подольска.