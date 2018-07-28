РИАМО - 28 июл. Количество пострадавших в дорожной аварии с автобусом в Домодедове выросло до двадцати, из которых 13 человек доставлены в Центральную районную больницу, а семерых эвакуируют в травмцентр города Подольск, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Минздрава Московской области

Авария произошла на трассе А-107, около населенного пункта Белые Столбы, не доезжая 1 километра до поворота на Каширское шоссе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. Он следовал по маршруту Москва – Ижевск, в салоне находились 27 человек, в том числе двое детей.

«По состоянию на 19:15 в результате ДТП в городском округе Домодедово с участием пассажирского автобуса пострадали 20 человек, среди которых один ребенок. 13 человек находятся в Домодедовской больнице, еще семь человек будут эвакуированы в травмцентр города Подольск», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.