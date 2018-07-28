РИАМО - 28 июл. Девушка чуть не утонула на Химкинском водохранилище после того, как ее накрыло волной от проплывавшего мимо катера, спасатели смогли вытащить ее на берег, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Происшествие на Химкинском водохранилище. При патрулировании спасатели ПСС «Центральная» заметили на берегу людей, зовущих на помощь. Девушку 1993 года рождения, купающуюся в водоеме, накрыло волной проплывающего мимо катера, и она ушла под воду», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что московские спасатели оперативно вытащили девушку, оказали ей первую помощь.