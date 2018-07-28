РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В подмосковном Подольске коммунальные службы и подрядные организации перевели в усиленный режим работы для ликвидации последствий ураганного ветра, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу в Подольске был сильный ураганный ветер, дождь, град. Стихия повалила деревья, щиты вдоль дорог, мачты освещения. В некоторых домах возникали перебои с электричеством.

«Все коммунальные службы и подрядные организации переведены в усиленный режим работы для ликвидации последствий прошедшего ураганного ветра. Больше всего пострадал район «Весенняя»», – говорится в сообщении.

Ранее в микрорайоне Климовск на Весенней выпал крупный град.