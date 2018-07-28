РИАМО - 28 июл. В Москве оперативники задержали подозреваемого в присвоении денежных средств кредитной организации, бывший руководитель банка так поощрил себя за хорошую работу, сообщается на сайте министерства внутренних дел РФ.

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержали 40-летнего мужчину по подозрению в присвоении крупной суммы денежных средств, принадлежащих организации», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В дежурную часть обратился сотрудник одного из банков с сообщением о пропаже из организации более 215 миллионов рублей, принадлежащих финансовому учреждению.

«Полицейские установили, что бывший руководитель банка, используя служебное положение, не имея на то законных оснований, подписал приказы о поощрении себя за якобы достигнутые высокие результаты в работе», – отметила Волк.

Оперативники задержали подозреваемого. Похищенные денежные средства злоумышленник успел потратить по собственному усмотрению.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ. Мужчина находится под домашним арестом.