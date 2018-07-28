РИАМО - 28 июл. Спасатели достали из Нижнего Люблинского пруда едва не утонувшего мужчину, его доставили в городскую клиническую больницу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Спасатели ПСС «Текстильщики» заметили, как мужчина в сильном алкогольном опьянении упал в воду. Ушел на глубину полтора метра. Его вытащили на берег, оказали первую помощь и доставили на станцию», — сказал собеседник агентства.

Со станции спасенного 1951 года рождения доставили в машине скорой помощи в городскую клиническую больницу.