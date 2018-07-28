РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В субботу в парке Виктора Талалихина в Подольске должен был пройти вечер аргентинского танго, его отменили из-за непогоды, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Этим летом каждую субботу на площадке с балюстрадами в парке культуры и отдыха имени Талалихина с 18:00 до 21:00 проводили милонга EL FAVORITO на open-air.

«В субботу, 28 июля, в связи с плохой погодой милонга El Favorito отменена. Также в парке не работают аттракционы», – говорится в сообщении.

Милонга – южноамериканский танец, а также танцевальный вечер, на котором исполняют аргентинское танго. Настоящая милонга имеет свои правила (кодигос). В музыкальном смысле милонга является более быстрым танцем, чем танго. Считается, что ее происхождение имеет, в том числе, африканские корни.