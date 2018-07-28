РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. В поселке Малаховка городского округа Люберцы в субботу определили победителей конкурса рисунков на асфальте «Мир глазами детей», сообщается на официальной странице культурно-досугового центра «Союз» в Instagram.

«В субботу (28 июля – ред.) в КДЦ «Союз» в Малаховке прошел конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей». Участникам было предложено изобразить свое уникальное «Солнышко». В итоге призовые места распределились следующим образом: 1-е место - Лилия и Максим Румянцевы, 2-е место - Святослав Белый, 3-е место - Тимур Ибрагимов», – говорится в сообщении.

Приз зрительских симпатий получила Лейла Гоибова. Остальным участникам вручили вкусные призы. Все ребята хорошо потрудились и у каждого получилось красивое солнышко.