РИАМО - 28 июл. В ОМВД по району Северное Медведково обратился неработающий житель столицы и заявил, что неизвестный человек нанес ему побои, после чего похитил мобильный телефон и скрылся, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По словам потерпевшего, инцидент произошел в период с 23:30 24 июля до 2:00 25 июля по адресу: Москва, проезд Шокальского, дом №59, корпус 2.

«Неизвестный, нанес побои, после чего открыто похитил телефон сотовой связи, скрылся. Материальный ущерб составил 6 тысяч 990 рублей. С ушибом мягких тканей лица мужчина обратился в медучреждение, после оказания помощи был отпущен», – отмечается в сообщении.

Сотрудникам полиции 27 июля по адресу: улица Широкая, дом №17, корпус 1, удалось задержать преступника. Им оказался безработный житель Брянской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.