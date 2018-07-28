РИАМО - 28 июл. За медицинской помощью после дорожной аварии с автобусом на 126 километре трассы А-107 в Домодедове обратились 17 человек, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Минздрава Московской области.

Авария произошла на трассе А-107, около населенного пункта Белые Столбы, не доезжая 1 километра до поворота на Каширское шоссе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. Он следовал по маршруту Москва – Ижевск, в салоне находились 27 человек, в том числе двое детей.

«В результате ДТП в городском округе Домодедово в медучреждения Подмосковья обратились 17 человек, среди которых один ребенок. Все пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

В Сети появилось видео с места аварии с автобусом в Домодедове>>