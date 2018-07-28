РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Поезда Курского направления задерживаются из-за непогоды, на железнодорожной станции «Гривно» в Подольске упало дерево, принимаются меры для сокращения опозданий поездов, сообщается на сайте Московской железной дороги.

«Сегодня (28 июля – ред) в 16:20 в результате прошедшего грозового фронта на контактную сеть второго главного пути перегона Гривно - Подольск Курского направления Московской железной дороги, по которому поезда идут в сторону Москвы, упало дерево. Железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания поездов Курского направления, задерживающихся из-за непогоды», – говорится в сообщении.

На место незамедлительно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников и убрали дерево. На период работ движение поездов в сторону Москвы было приостановлено.

В настоящее время на участке поезда курсируют по всем путям. Диспетчеры МЖД прилагают максимальные усилия, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8(800)775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).