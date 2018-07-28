РИАМО - 28 июл. По предварительным данным, причиной дорожной аварии в Домодедове могла стать неспособность водителя справиться с управлением на скользкой дороге, в результате автобус опрокинулся в кювет, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Авария произошла на трассе А-107, около населенного пункта Белые Столбы, не доезжая 1 километра до поворота на Каширское шоссе. Автобус следовал по маршруту Москва – Ижевск, в салоне находились 27 человек, в том числе двое детей.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением на мокрой трассе», - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП пострадали 16 человек, всех их доставили в Центральную районную больницу Домодедова.

В Сети появилось видео с места аварии с автобусом в Домодедове>>