РИАМО - 28 июл. В социальных сетях появилось видео с места ДТП с автобусом в подмосковном Домодедове, ролик размещен в группе «10klass новости» в «ВКонтакте».

Авария произошла на трассе А-107, около населенного пункта Белые Столбы, не доезжая 1 километра до поворота на Каширское шоссе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. Он следовал по маршруту Москва – Ижевск, в салоне находились 27 человек, в том числе двое детей.

«Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Москвой», – говорится в сообщении.

В ролике, снятом из проезжающей мимо машины, видны лежащий на боку автобус и автомобили скорой помощи рядом с местом аварии.

В результате ДТП пострадали 16 человек, всех их доставили в Центральную районную больницу Домодедова.

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