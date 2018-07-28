РИАМО - 28 июл. В домодедовскую Центральную районную больницу доставили 16 человек, пострадавших в результате опрокидывания автобуса на трассе в городском округе, на месте происшествия работают 30 спасателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Ранее представитель пресс-службы регионального Минздрава сообщал, что в домодедовскую больницу поступили восемь пострадавших.

«В результате ДТП с автобусом 16 человек поступили в домодедовскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, проходят обследования», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

На месте происшествия работают более 10 единиц техники и 30 человек.

Авария произошла на трассе А-107, около населенного пункта Белые Столбы, не доезжая 1 километра до поворота на Каширское шоссе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. Он следовал по маршруту Москва – Ижевск, в салоне находились 27 человек, в том числе двое детей.