РИАМО - 28 июл. Движение на трассе в районе места аварии с участием автобуса в подмосковном Домодедове затруднено, на месте работают 35 спасателей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 16:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС подмосковного главка МЧС России поступило сообщение о ДТП, произошедшем по адресу: Московская область, Домодедово, трасса А-107, около населенного пункта Белые Столбы, не доезжая 1 километра до поворота на Каширское шоссе.

«В результате ДТП движение на автодороге затруднено, объездные пути имеются. На месте происшествия возгорания и розлива топлива нет», – говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 11 единиц техники, 35 человек, в том числе от МЧС три единицы техники, девять человек.

В результате ДТП восемь человек доставили в домодедовскую Центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

В салоне автобуса находились 27 человек.