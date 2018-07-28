РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В подмосковном Подольске в микрорайоне Климовск в субботу около 17 часов выпал крупный град, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

В субботу в Подольске был сильный ураганный ветер, дождь, град. Стихия повалила деревья, щиты вдоль дорог, мачты освещения. В некоторых домах возникали перебои с электричеством.

«В микрорайоне Климовск на Весенней выпал крупный град размером с рублевую монету. Его было достаточно много, он покрыл траву», – сказал свидетель.

По словам мужчины, град быстро растаял.