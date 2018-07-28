В 16:48 на 126 километре автодороги А-107 Каширо-Симферопольского направления произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Автобус, следовавший из Москвы в Ижевск, опрокинулся в кювет. В салоне было 27 человек.
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В 16:48 на 126 километре автодороги А-107 Каширо-Симферопольского направления произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Автобус, следовавший из Москвы в Ижевск, опрокинулся в кювет. В салоне было 27 человек.
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