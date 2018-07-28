РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В субботу в парке имени Виктора Талалихина Подольска из-за плохой погоды отменили показ мультфильма «Снежная королева 3: Огонь и лед» в открытом кинотеатре, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник культурно-развлекательного учреждения.

Летние киносеансы начались в парке имени Талалихина на большом экране в «Зеленом театре» 1 мая с показа фильма «Доживем до понедельника». Показ мультфильма «Снежная королева 3: Огонь и лед» уже переносили из-за плохой погоды и собирались показать его в эту субботу.

«В эту субботу, 28 июля, показ мультфильма «Снежная королева 3: Огонь и лед» в открытом кинотеатре парка в «Зеленом театре» отменяется из-за плохих погодных условий. О том, когда будет продемонстрирован мультфильм, мы сообщим дополнительно», – сказал сотрудник.

Кинопоказы проводятся в рамках областной акции «Летний кинотеатр» (проект министерства культуры и областного правительства). На большом экране «Зеленого театра» по субботам можно бесплатно посмотреть классику отечественного кинематографа и новые российские фильмы. Кинозал вмещает более 2 тысяч зрителей, предусмотрен отдельный вход для людей с ограниченными возможностями.