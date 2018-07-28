РИАМО - 28 июл. В домодедовскую Центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести доставлены восемь человек, пострадавшие в дорожной аварии на 126 километре автодороги А-107, где опрокинулся рейсовый автобус, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы Минздрава Московской области.

«По состоянию на 17:45 в результате ДТП с автобусом в Домодедове восемь человек поступили в домодедовскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

В 16:48 на 126 километре автодороги А-107 Каширо-Симферопольского направления произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Автобус, следовавший из Москвы в Ижевск, опрокинулся в кювет. В салоне было 27 человек.