РИАМО - 28 июл. В столичную службу «02» поступило сообщение от кассира магазина о разбое на Алтуфьевском шоссе, дом №37, корпус 4, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 27 июля в 00:10 у дома по вышеуказанному адресу неизвестный, предметом похожим на нож, нанес порез щеки гражданке П., после чего открыто похитил у нее сотовый телефон и скрылся», – говорится в сообщении.

Материальный ущерб составил около 8 тысяч рублей.

Женщина после случившегося обратилась в больницу с порезом лица, ей оказали помощь и отпустили. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.