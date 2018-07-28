РИАМО - 28 июл. Опрокинувшийся на 126 километре автодороги А-107 в подмосковном Домодедове автобус следовал маршрутом Москва — Ижевск, сейчас причина аварии уточняется, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 16:48 на 126 километре на автодороге А-107 Каширо-Симферопольского направления произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением Москва-Ижевск. По предварительным данным, есть пострадавшие, информация уточняется», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причина аварии также уточняется и проводится проверка.

В перевернувшемся автобусе находились 27 человек.