РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В подмосковном Подольске в субботу во второй половине дня прошел дождь с градом и ураганным ветром, во время которого повалило мачты освещения, деревья, щиты вдоль дорог, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На улице Большой Серпуховской в микрорайоне Климовск во время урагана с дождем, градом и шквалистым ветром повалило щит с указателями направления движения, упали в двух местах мачты освещения и провода находятся прямо на проезжей части, по ним ездят машины. В нескольких местах деревья упали на дорогу, движение затруднено», – сказал свидетель.



Кроме того, на улице Симферопольской, 17, сорвало часть новой кровли. На улицах Молодежной, Мичурина повалило деревья, столбы и дорожные знаки. На Октябрьской площади, 4, оторвался и повис провод.