РИАМО - 28 июл. В субботу в 16:15 спасатели поисково-спасательной станции «Кировская» при патрулировании с поверхности воды Москвы-реки достали мужчину, говорится в сообщении пресс-служба МЧС столицы.

«Спасатели поисково-спасательной станции «Кировская» спасли мужчину 1969 года рождения. Спасенный доставлен на поисково-спасательную станцию. Происшествие произошло в 15 метрах от берега», – говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Москве напоминает, что купание в необорудованных местах категорически запрещено. Также нельзя заходить в воду в состоянии даже легкого алкогольного опьянения. Спасатели просят соблюдать правила поведения на водных объектах.