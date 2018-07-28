РИАМО - 28 июл. Автобус опрокинулся в кювет на трассе А-107 в подмосковном Домодедове, в результате ДТП есть пострадавшие, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.
«На трассе А-107 в Домодедове произошла авария рядом с населенным пунктом Белые Столбы. Водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. На месте аварии разлива топлива нет», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.
На месте происшествия работают все оперативные службы.
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