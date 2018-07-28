РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 июл. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска подвели итоги первого чемпионата России по дрон-рейсингу, первое место присудили Кириллу Федуковичу, сообщил гендиректор ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет» Глеб Бабинцев.

«Дрон-рейсинг признан как вид спорта в прошлом (2017 году – ред.) году. В поселке Нахабино завершился первый официальный чемпионат России, и Кирилл Федукович останется в истории как первый российский чемпион», – сказал Бабинцев.

Федукович приехал в Нахабино из подмосковных Люберец. По 500-метровой трассе с препятствиями он провел свой дрон за одну минуту и 14 секунд.

На втором месте пьедестала Владимир Иванов, на третьем – Никита Новиков.

Чемпионат России по дрон-рейсингу проходил в Нахабине с 26 по 28 июля. По результатам соревнований сформирована сборная команда страны по этому виду спорта.