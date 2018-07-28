РИАМО - 28 июл. На станциях «Лужники», «Площадь Гагарина», «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская» Московского центрального кольца начали раздавать воду пассажирам из-за жары, а на станциях метро пока прохладно, сообщается в Instagram-аккаунте столичной подземки.
Ранее воду начали раздавать на станциях «Андроновка», «Стрешнево», «Бульвар Рокоссовского» и «Зорге».
«Начали раздавать воду и на стойках «Живое общение» МЦК на станциях «Лужники», «Площадь Гагарина», «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская»», – говорится в сообщении.
В то же время на станциях московского метро температура еще не повысилась.
По стандартам, метрополитен должен раздавать воду, когда температура на станциях достигает 28 градусов и держится на этом уровне в течение полутора часов.
Воду также начали раздавать на столичных железнодорожных вокзалах.
Суббота стала самым жарким днем в Москве с начала лета. Температура воздуха поднялась до отметки в 30,7 градуса.
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