РИАМО - 28 июл. В ОМВД России по Алексеевскому району города Москвы поступило сообщение от жителя Костромской области о том, что его избил неизвестный, у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД России.

В ночь на 27 июля в службу «02» поступило сообщение от гражданина о нанесении телесных повреждений по адресу: Москва, улица Павла Корчагина, дом №8.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен гражданин Б., 1975 года рождения, неработающий, зарегистрированный в Костромской области, который госпитализирован в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, внутрибрюшным кровотечением, алкогольным опьянением», – говорится в сообщении.

Со слов пострадавшего, он был избит неизвестным (место происшествия устанавливается). По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело.