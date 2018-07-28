РИАМО - 28 июл. В подмосковной Балашихе в ходе личного досмотра пассажира одного из автомобилей сотрудники ГИБДД изъяли около 5 граммов героина, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Вечером 26 июля на 20 километре Щелковского шоссе в Балашихе инспекторами ОГИБДД была остановлена автомашина, принадлежащая гражданину К.

«В автомобиле в качестве пассажира находился другой мужчина 1982 года рождения, у которого в ходе личного досмотра, обнаружено и изъято 4,97 граммов героина», – сказал собеседник агентства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, в данный момент он задержан.