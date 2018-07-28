РИАМО – 28 июл. Лефортовский суд Москвы арестовал доктора технических наук из Новочеркасска по подозрению в госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает в субботу ТАСС.

«Темирева Алексея Петровича арестовали по подозрению в госизмене (статья 275 УК РФ). Он доктор технических наук из Новочеркасска, с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем», — сказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

Как уточняется в сообщении, 64-летнему ученому грозит до 20 лет лишения свободы. Согласно данным из открытых источников, Темирев является руководителем малого инновационного предприятия «Мехатроника» и учредителем конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы».