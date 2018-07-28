РИАМО - 28 июл. В Москве побит температурный рекорд, суббота стала самым жарким днем с начала нынешнего лета, высокая температура воздуха сохранится в столице до конца следующей недели, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Сегодня, по данным ВВЦ, за 16 часов температура воздуха поднялась до 30,7 градуса, а ранее 30 июня температурный рекорд был 30,6 градуса, значит, в этом сезоне мы рекорд побили, но это еще не окончательная цифра», - сказал Цыганков.

Он отметил, что высокие температуры сохранятся в столице до конца следующей недели.

Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за жары на субботу. Жителям рекомендовали быть осторожными и пить больше воды.