РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В микрорайоне Шепчинки подмосковного Подольска сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одной из квартир, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 28 июля в 04:47 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Чайковского, дом 50. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 05:25», – говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. В тушении возгорания задействовали 11 человек и три единицы техники.