РИАМО - 28 июл. В Талдомском районе Подмосковья неизвестный угнал дорогостоящую иномарку, сотрудники полиции разыскивают похитителя, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть обратилась жительница Талдомского района, которая заявила, что в ночь на 27 июля в деревне Павловичи от дома кто-то угнал ее Toyota RAV 4 2017 года выпуска. Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (Кража)». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», – сказал собеседник агентства.